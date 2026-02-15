Петушиные бои со ставками: массовые задержания в Оше

В Оше в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Бандит» задержаны более 300 человек, собравшихся на петушиные бои. Об этом сообщило УВД Ошской области.

По данным милиции, 38-летний житель города организовал во дворе собственного дома азартные игры и пригласил большое количество гостей. Присутствующие делали денежные ставки на исход боев.

В подразделения внутренних дел доставлены свыше 300 человек. Среди них более 100 иностранных граждан и около 200 граждан Кыргызстана.

В ходе проверки выявлены семь нелегальных мигрантов. Им назначены штрафы на общую сумму 38 тысяч 500 сомов.

Материалы зарегистрированы в установленном порядке. Решается вопрос о привлечении организатора и других причастных лиц к ответственности.