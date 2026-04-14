Агент 024

Бьют и тыкают палками. В Токмоке просят проверить передвижной зоопарк

Жители Токмока просят проверить передвижной зоопарк, который приехал в город. По словам очевидцев, в отношении животных могут применяться жестокие методы обращения.

Как сообщили посетители, животных бьют и тыкают палками, чтобы заставить их двигаться и развлекать публику. Они отмечают, что звери выглядят запуганными и находятся в стрессовом состоянии.

Их тыкают палками и бьют, чтобы они двигались и веселили людей. Животные очень напуганы, на это больно смотреть.

Посетители зоопарка

Стоимость входного билета, по словам очевидцев, составляет 100 сомов для взрослых и 50 сомов для детей.

Горожане также сообщили, что зоопарк предположительно прибыл из соседней страны и передвигается по Кыргызстану.

«Очень жалко животных, невозможно спокойно на это смотреть. Просим проверить зоопарк и действия его работников», — добавили они.

читателей
Фото читателей
Токмокчане обращаются к компетентным органам с просьбой провести проверку условий содержания животных и дать правовую оценку происходящему.

