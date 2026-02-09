Во время масштабного аламан улака, прошедшего в Узгенском районе Ошской области, сотрудник милиции оказался буквально в центре человеческого потока, пытаясь остановить давку и призвать зрителей к порядку. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, на одном из участков поля толпа резко рванулась вперед, создавая хаотичное движение, в котором милиционер попытался разорвать плотное скопление людей и предупредить об опасности. Свидетели отмечают, что он несколько раз громко просил людей отойти, не мешать движению всадников и соблюдать дистанцию.

Однако попытки регулировать ситуацию оказались безрезультатными — толпа просто игнорировала требования сотрудника, продолжая двигаться вслед за лошадьми. По словам очевидцев, даже эмоциональные обращения, включая резкие выражения, не смогли остановить собравшихся.