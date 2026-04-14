Происшествия

В ущелье Аламедин произошел пожар

По предварительным данным, поступила информация о возгорании сухой травы и арчи на склоне горы в районе ущелья Аламедин, в сторону джайлоо Чункурчак. Об этом сообщает МЧС.

По его сведениям, для тушения пожара в 12.11 направлены один расчет из пожарно-спасательной части № 5 Октябрьского района, аварийно-спасательный автомобиль и пять спасателей из пожарно-спасательной части № 1 Аламединского района, а также оперативная группа (три сотрудника) под руководством начальника Чуйского областного управления МЧС.

Дополнительно в 12.32 привлечены пять спасателей из пожарно-спасательной части № 23 Сокулукского района и десять сотрудников лесной службы. Всего задействовано 27 человек.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.
