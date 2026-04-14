Общество

Больше кыргызстанцев сможет получать пособие «үй-бүлөгө көмөк»

В Кыргызстане расширят охват и повысят адресность предоставления ежемесячного пособия «үй-бүлөгө көмөк» нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет. Глава кабмина подписал соответствующее постановление.

Отметим, что, согласно действующему документу, гарантированный минимальный доход для определения нуждаемости граждан составляет 1 тысячу сомов. Размер повышают до 1,5 тысячи сомов.

Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти

Государственным органам в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» поручено обеспечить на постоянной основе взаимодействие с Министерством труда, социального обеспечения и миграции в части предоставления информации при определении нуждаемости семей.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Пособие «үй-бүлөгө көмөк» назначается детям до 16 лет из малообеспеченных семей, включая семьи трудовых мигрантов. Его размер — 1,2 тысячи сомов в месяц.
