Происшествия

Обещал организовать хадж. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке мужчина, обещавший организовать хадж, взял деньги и исчез. С таким заявлением в милицию обратился гражданин Ж.Ж.

Как сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района, 12 января гражданин Х.А. получил 110 тысяч сомов за организацию паломничества в Мекку, но не выполнил взятые на себя обязательства и скрылся в неизвестном направлении.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Подозреваемым оказался гражданин 2002 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района . Мужчина, обещавший организовать хадж, взял деньги и исчез

УВД просит граждан, пострадавших от действий злоумышленника и владеющих какой-либо информацией, сообщить по следующим номерам телефонов: 0708707670, 0700555993, 0703459988 и 102. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361015/
