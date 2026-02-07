Обещал организовать хадж. В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве

В Бишкеке мужчина, обещавший организовать хадж, взял деньги и исчез. С таким заявлением в милицию обратился гражданин Ж.Ж.

Как сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района, 12 января гражданин Х.А. получил 110 тысяч сомов за организацию паломничества в Мекку, но не выполнил взятые на себя обязательства и скрылся в неизвестном направлении.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. Подозреваемым оказался гражданин 2002 года рождения. Он водворен в изолятор временного содержания.

Фото УВД Октябрьского района . Мужчина, обещавший организовать хадж, взял деньги и исчез