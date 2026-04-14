За две недели 41 человек обратился с укусом клеща в инфекционную больницу

С 1 по 13 апреля в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Бишкеке с укусом клеща обратился 41 человек, в том числе 21 ребенок.

По данным медучреждения, по показаниям госпитализировали одного ребенка. Остальные пациенты направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства к семейному врачу с соответствующими рекомендациями.

Медики напоминают: пик активности клещей приходится на май-июнь и август-сентябрь. Они советуют быть осторожными при отдыхе на природе.

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

При клещевом энцефалите человек сначала чувствует слабость, недомогание. Примерно через неделю эти симптомы могут пройти, но потом наступает вторая фаза, которая проявляется сильными головными болями и высокой температурой. Инкубационный период (от момента заражения до появления первых признаков заболевания) длится чаще 7-14 дней, с колебаниями от 1 до 30 дней.

Основные последствия и осложнения клещевого энцефалита:

Неврологические нарушения: парезы и параличи мышц шеи, плеч и конечностей, часто необратимые.

Стойкая инвалидность: из-за поражения головного и спинного мозга возможны атрофия мышц, двигательные расстройства, нарушения речи.

Когнитивные и психические расстройства: снижение памяти, интеллекта, депрессия, эпилепсия, хронические головные боли.

Смертельный исход: наступает из-за паралича дыхательных путей или отека мозга.

Постэнцефалитный синдром: длительный период восстановления с общей слабостью, повышенной утомляемостью и неврологическими симптомами.

Чтобы уберечь себя, нужно соблюдать меры предосторожности.

Самое главное — правильная одежда при посещении леса: длинные брюки, длинные рукава, резинки на рукавах, рубашка в брюки, брюки в носки, шапка или капюшон, защищающие от попадания клещей за шиворот.

Также нужно использовать специальные средства (репелленты), передвигаясь по тропинкам, старьться выбирать более или менее широкие, чтобы ноги не касались кустарников.

«Регулярно осматривайте тело и одежду. Особо внимательный осмотр должен быть после возвращения домой. Разденьте ребенка и обратите внимание на следующие места: вокруг ушей, в ушах, по линии роста волос, под мышками, в пупке, области талии, паху и промежности, под коленками, между пальцами ног. При обнаружении клеща нужно обратиться в хирургический кабинет для правильного снятия», — советуют в РКИБ.

После снятия клеща городским жителям для идентификации паразита нужно обращаться в столичный Центр госсанэпиднадзора к врачу-энтемологу по адресу: улица Байтика Баатыра, 36а. Иногородние могут обратиться в Центр карантинных и особо опасных инфекций по адресу: улица Скрябина, 92.