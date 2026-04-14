Происшествия

За две недели 41 человек обратился с укусом клеща в инфекционную больницу

С 1 по 13 апреля в Республиканскую клиническую инфекционную больницу в Бишкеке с укусом клеща обратился 41 человек, в том числе 21 ребенок.

По данным медучреждения, по показаниям госпитализировали одного ребенка. Остальные пациенты направлены на амбулаторное наблюдение по месту жительства к семейному врачу с соответствующими рекомендациями.

Медики напоминают: пик активности клещей приходится на май-июнь и август-сентябрь. Они советуют быть осторожными при отдыхе на природе.

Клещевой энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.

При клещевом энцефалите человек сначала чувствует слабость, недомогание. Примерно через неделю эти симптомы могут пройти, но потом наступает вторая фаза, которая проявляется сильными головными болями и высокой температурой. Инкубационный период (от момента заражения до появления первых признаков заболевания) длится чаще 7-14 дней, с колебаниями от 1 до 30 дней.

Основные последствия и осложнения клещевого энцефалита:

  • Неврологические нарушения: парезы и параличи мышц шеи, плеч и конечностей, часто необратимые.
  • Стойкая инвалидность: из-за поражения головного и спинного мозга возможны атрофия мышц, двигательные расстройства, нарушения речи.
  • Когнитивные и психические расстройства: снижение памяти, интеллекта, депрессия, эпилепсия, хронические головные боли.
  • Смертельный исход: наступает из-за паралича дыхательных путей или отека мозга.
  • Постэнцефалитный синдром: длительный период восстановления с общей слабостью, повышенной утомляемостью и неврологическими симптомами.

Чтобы уберечь себя, нужно соблюдать меры предосторожности.

Самое главное — правильная одежда при посещении леса: длинные брюки, длинные рукава, резинки на рукавах, рубашка в брюки, брюки в носки, шапка или капюшон, защищающие от попадания клещей за шиворот.

Также нужно использовать специальные средства (репелленты), передвигаясь по тропинкам, старьться выбирать более или менее широкие, чтобы ноги не касались кустарников.

Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию

«Регулярно осматривайте тело и одежду. Особо внимательный осмотр должен быть после возвращения домой. Разденьте ребенка и обратите внимание на следующие места: вокруг ушей, в ушах, по линии роста волос, под мышками, в пупке, области талии, паху и промежности, под коленками, между пальцами ног. При обнаружении клеща нужно обратиться в хирургический кабинет для правильного снятия», — советуют в РКИБ.

После снятия клеща городским жителям для идентификации паразита нужно обращаться в столичный Центр госсанэпиднадзора к врачу-энтемологу по адресу: улица Байтика Баатыра, 36а. Иногородние могут обратиться в Центр карантинных и особо опасных инфекций по адресу: улица Скрябина, 92.
Материалы по теме
Будьте осторожнее. В Кыргызстане начался сезон клещей
Пострадавших от массового отравления в Бишкеке начали выписывать из больницы
Число пострадавших от массового отравления в Бишкеке выросло до 20 человек
Массовое отравление в Бишкеке. Все пострадавшие выписаны из больницы
Рост ОРВИ. В стационарах Бишкека перераспределяют нагрузку
Каждый год одно и то же. Инфекционка трещит под наплывом пациентов с ОРВИ
Врачей не хватает. Почему пациентам приходится ждать в инфекционной больнице
В Бишкеке растет число заболевших ОРВИ — главврач инфекционной больницы
Рост ОРВИ. В инфекционке и детской больнице в Бишкеке откроют доппомещения
Заболеваемость ОРВИ в Бишкеке растет — Республиканская инфекционная больница
Популярные новости
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в&nbsp;госкомитете продолжается кадровая чистка Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
Камчыбек Ташиев вновь побывал на&nbsp;допросе в&nbsp;МВД Камчыбек Ташиев вновь побывал на допросе в МВД
Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из&nbsp;которых ощутили в&nbsp;КР Два землетрясения зафиксировали сейсмологи, одно из которых ощутили в КР
Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев Задержан бывший замглавы ГКНБ Даниэль Рысалиев
Бизнес
&laquo;Элкарт&raquo; расширяет оплату за&nbsp;рубежом и&nbsp;запускает акцию с&nbsp;поездкой в&nbsp;Ташкент «Элкарт» расширяет оплату за рубежом и запускает акцию с поездкой в Ташкент
BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7&nbsp;тысяч участников забега и&nbsp;гостей BAKAI Jaz Demi 2026 собрал 7 тысяч участников забега и гостей
О! усиливает 4G&nbsp;LTE по&nbsp;всей стране: еще больше скорости и&nbsp;покрытия О! усиливает 4G LTE по всей стране: еще больше скорости и покрытия
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
