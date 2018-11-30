В Кыргызстане названы области, откуда больше всего людей уезжают на заработки

Чаще всего на поиски заработка за пределы страны выезжают жители Баткена. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил председатель Государственной службы миграции Кыргызстана Болотбек Ибраимжанов.

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По его данным, 265 тысяч трудовых мигрантов (35 процентов) — жители Баткена, 227 тысяч (27 процентов) — Джалал-Абада, 155 тысяч — Оша, 11 тысяч — Чуйской области.

Всего, по официальным данным, 750 тысяч кыргызстанцев находятся за пределами страны на заработках. Восемьдесят процентов из них — в России, 10 процентов — в Казахстане, остальные — в других государствах.