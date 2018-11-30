13:01
USD 69.85
EUR 79.44
RUB 1.05
Власть

В Кыргызстане названы области, откуда больше всего людей уезжают на заработки

Чаще всего на поиски заработка за пределы страны выезжают жители Баткена. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил председатель Государственной службы миграции Кыргызстана Болотбек Ибраимжанов.

Читайте по теме
Эксперты назвали основные причины внутренней миграции в Кыргызстане

По его данным, 265 тысяч трудовых мигрантов (35 процентов) — жители Баткена, 227 тысяч (27 процентов) — Джалал-Абада, 155 тысяч — Оша, 11 тысяч — Чуйской области.

Всего, по официальным данным, 750 тысяч кыргызстанцев находятся за пределами страны на заработках. Восемьдесят процентов из них — в России, 10 процентов — в Казахстане, остальные — в других государствах.
Ссылка:
просмотров: 694
Версия для печати
Материалы по теме
В Жогорку Кенеше обеспокоились ростом числа мигрантов из Узбекистана
Эксперты назвали основные причины внутренней миграции в Кыргызстане
Узбекские чиновники получили более $20 миллионов взяток от трудовых мигрантов
В десятке стран — поставщиков мигрантов в Россию — Кыргызстан
Мигранты покидают Кыргызстан, 45 процентов из них — женщины
Как застраховать выезжающих, думают в Кыргызстане
На что жалуются гастарбайтеры, рассказали в Госслужбе миграции КР
Кыргызстанцы могут получить квоту для работы в Чехии
Мигранты хотят льгот за открытие предприятий в Кыргызстане
Трудовая миграция стала причиной разводов и жестокого обращения с детьми
Популярные новости
Лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Согласны? Лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева. Согласны?
Экс-пиарщик СДПК признался, что получил $170 тысяч за&nbsp;работу в&nbsp;штабе Жээнбекова Экс-пиарщик СДПК признался, что получил $170 тысяч за работу в штабе Жээнбекова
Алмазбека Атамбаева предложили лишить неприкосновенности Алмазбека Атамбаева предложили лишить неприкосновенности
В&nbsp;борьбе с&nbsp;влиянием Атамбаева. Итоги первого года Сооронбая Жээнбекова В борьбе с влиянием Атамбаева. Итоги первого года Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
До&nbsp;финала акции банка &laquo;Бай-Тушум&raquo; по&nbsp;картам VISA и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; осталось 15&nbsp;дней До финала акции банка «Бай-Тушум» по картам VISA и «Элкарт» осталось 15 дней
Выиграй квартиру в&nbsp;Бишкеке! Выиграй квартиру в Бишкеке!
&laquo;Оптима Банк&raquo; в&nbsp;восьмой раз подряд признан &laquo;БАНКОМ &#8470;&nbsp;1&raquo; в&nbsp;Кыргызстане! «Оптима Банк» в восьмой раз подряд признан «БАНКОМ № 1» в Кыргызстане!
В&nbsp;продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в&nbsp;O!Store В продажу поступили новогодние подарочные сертификаты в O!Store