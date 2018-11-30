Эксперты назвали основные причины внутренней миграции в Кыргызстане

Названы основные причины внутренней миграции в Кыргызстане. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщили представители Международной организации миграции.

По их данным, жители регионов чаще всего меняют местожительство в поисках работы. Кроме того, многих к переезду побуждают отсутствие профессии, бедность, плохая экология района.

«Еще одна из причин — ала качуу. Девушки, которые не остаются в семье жениха, не могут дальше жить в селе и уезжают», — сообщили представители МОМ.

Еще 0,5 процента опрошенных причиной своей миграции назвали проблемы с правоохранительными органами.

«Они отмечают коррупцию и бюрократию. Еще 0,5 процента переехали из-за религиозных убеждений», — заявил представитель МОМ.