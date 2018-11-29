«Безопасный город». Депутат заявляет о коррупции при заключении договора

«Если посмотреть документы по «Безопасному городу», то явно видны коррупционные схемы», — заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Рыскелди Момбеков.

По его словам, решение суда еще не вступило в силу, а договор с российской компанией уже действует. Бюджет 2019 года парламент еще не утвердил, а ведомства уже поделили между собой штрафы.

«Как это понять? А если суд не примет решение, а компания сбежит и не выполнит свои обязательства, как получилось с Верхненарынским каскадом? Получается, как будто еще не отелившаяся корова дает молоко и они уже его продают. Хотя бы спросили, почему проект «Безопасный город» раньше не начал работать? Спросите у Зарылбека Рысалиева, он все знает. Иса Омуркулов говорил, что предлагали какие-то средства. Спросите мэра Баку (Азербайджан), где реализовали подобные проекты за минимальные средства. Почему правительство соглашается на такие проекты? Вот где кроется коррупция», — высказался Рыскелди Момбеков.

Напомним, Госкомитет информационных технологий и связи подписал договор с ОАО «Концерн радиостроения «Вега» для реализации первого этапа проекта «Безопасный город». Эта компания стала победителем тендера.

По первому лоту компания предложила 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов. Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа.