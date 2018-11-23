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Общество
Сюжет: Безопасный город (119)

«Безопасный город». Мэрия Бишкека, ГКНБ и МВД разделили прибыль

В правительство Кыргызстана внесен проект документа по расщеплению прибыли, которую должны получить от «Безопасного города». 24.kg стало известно, сколько получит мэрия Бишкека, МВД и ГКНБ.

С каждого оплаченного нарушителем ПДД штрафа концерн радиостроения «Вега» получит по первому лоту 211 сомов, по второму — 224 сома.

К примеру, сумма штрафа составила 1 тысячу сомов, 211 сомов получит «Вега», оставшиеся 789 сомов разделят между собой мэрия Бишкека, МВД и ГКНБ в процентном соотношении. Остаток поступит в бюджет.

По проекту планируется, что мэрия Бишкека будет получать 30 процентов, МВД — 20 процентов, ГКНБ — 5 процентов.

Ранее глава Государственного комитета информационных технологий и связи Бактыбек Шаршембиев сообщил, что через 90 дней заработает первый комплекс. До конца года проведут конкурс на второй этап проекта, а до конца 2019-го он заработает по всей республике.

Договор с концерном «Вега» подписан 12 ноября.
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