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Общество

«Безопасный город». Госкомсвязи подписал договор с компанией «Вега»

Госкомитет информационных технологий и связи подписал сегодня договор с ОАО «Концерн радиостроения «Вега» для реализации первого этапа проекта «Безопасный город». 

Согласно его условиям, «Вега» обязуется смонтировать первые аппаратно-программные комплексы фото- и видеофиксации не позже чем через 90 календарных дней.

«Вега» внесла на депозитный счет госкомитета гарантийное обеспечение исполнения договора (10 процентов от стоимости договора) в размере 245 миллионов 713 тысяч 944 рубля (более $3 миллионов).

По первому лоту компания предложила 1,125 миллиарда сомов, по второму — 1,195 миллиарда сомов. Камерами фиксации нарушений обещают оснастить 38 перекрестков и 52 стационарных рубежа.

Ранее проигравший участник аукциона ОсОО «Безопасность информационных систем» обратился в комиссию по жалобам, сообщив, что у концерна «Вега» нет ни одного упоминания о соответствии подтвержденного опыта в фото- и видеофиксации ПДД за последние три года. Комиссия по жалобам частично подтвердила информацию и полностью отменила решение тендерной комиссии.

Госкомсвязи не согласился с решением и подал иск в суд. Межрайонный суд Бишкека удовлетворил иск.
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