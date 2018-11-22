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Власть

Неприкосновенность президента. Депутат интересуется судьбой законопроекта

Депутат Курманкул Зулушев интересуется, почему законопроект о лишении неприкосновенности экс-президентов Кыргызстана не рассматривает Жогорку Кенеш. Об этом он сообщил на заседании.

Нардепы Исхак Масалиев и Курманкул Зулушев разработали проект закона, направили документ спикеру, и после этого о его судьбе ничего неизвестно.

«Ни на комитете не рассматривали, ни в повестку дня не вносят. Прошу дать ответ на этой неделе», — сказал Курманкул Зулушев.

Напомним, что депутаты парламента поддержали предложение своего коллеги Исхака Масалиева разработать закон о лишении неприкосновенности экс-глав государств. Если Жогорку Кенеш большинством голосов примет такой документ, то Алмазбек Атамбаев может лишиться статуса экс-президента. И не только он, но и все следующие главы государства.

Предложение стало следствием «разбора полетов» по соглашению с китайской компанией ТВЕА о модернизации Бишкекской ТЭЦ и кредиту на $386 миллионов. Народные избранники подозревают, что проект не обошелся без лоббирования чиновников. Они настаивают: все должны понести политическую ответственность. А если надо, то и уголовную. И виновные обязаны возместить ущерб.

Конституционная палата также признала противоречивой статью Конституции о неприкосновенности экс-президента.
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