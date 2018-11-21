В БГК спорят о реагентах, которые портят асфальтовое покрытие столичных дорог

Вопрос использования реагентов подняла на очередной сессии БГК депутат от фракции СДПК Валентина Лисниченко.

По ее словам, в договоре по китайскому гранту оговорено, что нельзя использовать в качестве реагентов соль и песок. Нардеп спросила, сколько средств потрачено на ремонт дорог.

«Расчеты ведутся в юанях, китайская сторона потратила около 470 миллионов юаней», — ответил вице-мэр Бакытбек Дюшембиев.

«Завтра разрушатся дороги, по гарантии кто будет отвечать? Там нельзя категорически применять соль. Это очень серьезная проблема», — заявила Валентина Лесниченко.

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Вице-мэр Рыспек Сарпашев ответил, что в соглашении такого пункта нет. «Я интересовался в управлении капстроительства»,сказал он.

На что Валентина Лисниченко возразила, что вопрос рассматривался на комиссии, и директор УКС сказал, что есть.

Первый вице-мэр Алмаз Бакетаев сообщил, что в бюджете 2018 года не предусмотрено приобретение реагентов. Кроме того, для их применения потребуется специальное оборудование.

«Мы проводим расчеты. Мы посмотрели опыт других стран. Даже в Алматы с их бюджетом не используются реагенты, а применяют техническую соль», — добавил Рыспек Сарпашев.

Депутаты рассматривают вопрос готовности мэрии к зимнему периоду в части дорожно-транспортного движения.