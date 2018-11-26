В БГК предлагают переименовать Старую площадь в имени Турдакуна Усубалиева

Депутаты БГК на очередной сессии подняли вопрос о возможности присвоения одному из районов столицы имени Чингиза Айтматова. Сегодня они должны были рассмотреть этот вопрос в разделе «разное».

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Рысбай Аматов, инициировавший вопрос, отметил, что, согласно закону о переименовании проспектов и аллей, данный вопрос в компетенцию БГК не входит. Он предложил направить соответствующее письмо БГК в правительство.

Другой депутат предложил переименовать Свердловский район, присвоив ему имя первого секретаря ЦК Компартии Киргизской ССР Турдакуна Усубалиева.

Ранее также было предложено рассмотреть возможность присвоения одной из улиц столицы имени Турдакуна Усубалиева.

Депутат от фракции СДПК Валентина Лисниченко напомнила о существующем моратории на переименование улиц.

«У нас в городе есть две большие площади. У одной из них нет имени, мы ее называем Старой площадью, давайте рассмотрим возможность присвоения ей имени Турдакуна Усубалиева», — отметила она.