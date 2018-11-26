Мэр Бишкека рассказал, почему незаконные постройки не будут оформляться

Мэр Бишкека Азиз Суракматов предложил воссоздать Департамент индивидуального жилищного строительства или рассмотреть вопрос делегирования его полномочий одному из управлений муниципалитета. Об этом он заявил на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

Депутаты БГК подняли вопрос о незаконных постройках в столице. В частности, депутат от фракции «Мекеним Кыргызстан» Тимур Тюбеев отметил, что на улице Товарной владельцы многих домов не могут получить красные книги.

«Дома построены в 50-60-е годы, но до сих пор не могут оформить свои участки. Они не могут ни продать дома, ни наследство оформить. При этом у соседей красные книги есть», — отметил он.

По словам Азиза Суракматова, в Бишкеке насчитывается более 6,5 тысячи таких построек. По 3 тысячам сейчас готовятся документы, чтобы дома узаконить.

«Что касается остальных 3,5 тысячи — они были построены в нарушение закона, на самозахваченных территориях. Они оформляться не будут. Это как если автомобиль угнать, а потом просить оформить его. В этом вопросе у мэрии будет жесткая позиция. Постройки должны быть снесены. Их построили на местах, где должны быть детский сад, школа, дорога, охранная зона и так далее. На них расположено более 3,5 тысячи домовладений. По ним вопрос большой. По остальным участкам должны работу проводить», — сказал он.

Азиз Суракматов обратился к депутатам с просьбой восстановить Департамент индивидуального жилищного строительства.

«Он был ликвидирован. Сегодня нет отдельного уполномоченного органа, который занимался бы вопросами узаконения домов в жилых массивах, поэтому попросил депутатов БГК определить структуру, которая будет заниматься этими вопросами», — сказал он.