Снег и гололед. Почему мэрия Бишкека не может с ними совладать

Снегопад в столице показал неготовность муниципальных служб к зиме. «Тазалык» бросил все силы на борьбу по очистке улиц, о чем активно сообщал в социальных сетях, но горожане работой остались недовольны.

Ограниченные ресурсы

Муниципалитету банально недостаточно спецтехники для очищения города. На балансе «Тазалыка» всего 30 машин. Все они отчаянно боролись со снегом. А по подсчетам, проведенным несколько лет назад совместно с ГУОБДД, необходимо как минимум 120-140 единиц. Желательно больше.

Это только в новостных сюжетах из других стран и фильмах можно увидеть, как стройными рядами идут спецмашины. Первые счищают снег, другие посыпают дороги. Бишкек таким похвастаться не может.

В столице одни и те же машины чистят снег и разбрасывают песчано-соляную смесь. Последняя сразу же превращается в кашу, а когда лед начинает таять, повсеместно на дороге остается грязь. Пока в муниципалитете отказываться от соли и песка не намерены. Дорого, да и воздействие химических реагентов на экологию города надо просчитать.

«Только на очистку дорог уходит пять-шесть часов, потом эти же машины проводят подсыпку. В бюджет 2018 года закладывали средства на приобретение шести новых машин», — сказал вице-мэр Бишкека Рыспек Сарпашев.

Три уже поступили в Бишкек, три ожидаем в начале декабря. Если переходить на жидкие реагенты, нужно покупать специальные машины. Рыспек Сарпашев

В первую очередь очищают городские стратегические автотрассы (улица Адбрахманова, проспект Манаса/Чингиза Айтматова), потом крупные улицы, за ними связующие. И только потом дороги местного значения.

Тротуары по большей части вне забот муниципальных служб. Чистить прилегающие территории обязаны торговые центры, магазины, павильоны. Нарушителям грозит штраф.

Но и те, которые находятся в компетенции «Тазалыка», чистят в основном вручную. На балансе предприятия всего 4 универсальные комбинированные машины и пять маленьких тракторов.

Координация страдает

Городские планировщики считают, что проблема заключается не только в очистке города, с осадками возникает транспортный коллапс.

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«Необходимо работать с населением заранее, чтобы люди минимизировали использование частного транспорта, вовремя меняли шины. При этом увеличить количество общественного транспорта, работать в этом вопросе с транспортными компаниями, ГУОБДД», — говорит городской планировщик Атай Самыйбек.

По его словам, во многих городах для проезда общественного транспорта, машин экстренных служб выделены отдельные полосы, и именно их расчищают в первую очередь.

Где-то используют отопительные системы, как на трассах, так и на переходах. В Бишкеке такого нет, и, скорее всего, не будет.

Когда отступают морозы, горожане сталкиваются с новой проблемой — слякотью и грязью. Воде просто некуда уходить.

«В Бишкеке нет хорошей дренажной системы, вода отводится только при помощи арыков. Слякоть остается на дорогах, что в какой-то степени влияет на разрушение асфальта. Еще одна проблема, что при проектировании дорог не всегда учитывается угол, под которым она должна идти», — отметил Атай Самыйбек.

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В мэрии утверждают, что в бюджет следующего года заложили средства на приобретение еще 7 машин. Его должны рассмотреть депутаты городского кенеша. Но даже в случае одобрения спецтехники будет не достаточно. И каждый снегопад для городских служб будет проходить в авральном режиме, а горожане продолжат мерзнуть на остановках и ходить по скользким улицам.