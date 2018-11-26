Смог в Бишкеке. Депутат БГК возмущена отговорками вице-мэров столицы

Депутат от фракции «Кыргызстан» Наталья Кулматова на очередной сессии БГК предложила рассмотреть вопрос соответствия вице-мэров и глав муниципальных служб своим должностям за бездействие, которое привело к сложившейся экологической ситуации в столице.

«То, что нам сейчас говорят: количество предписаний, штрафов — это просто отговорки. Насколько выросла онкология? Почему эти цифры не озвучиваются? Если не справляются, пусть уходят. Наберем новых, кто будет сердцем болеть за город. Квартальные, МТУ — все попали в новую структуру. А что они делают? Спрашиваем, сколько на районе частных бань и саун, а они отвечают, что не знают. Да все они знают», — сказала она и предложила поручить мэру Азизу Суракматову рассмотреть вопрос о соответствии вице-мэров и руководителей муниципальных служб своим должностям.

Однако депутаты БГК не поддержали предложение коллеги.