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Власть

Застройщикам хотят предоставить возможность выкупа земельных участков

В мэрии рассматривают возможность выкупа арендованных строительными компаниями земельных участков, на которых уже возведены капитальные строения. Об этом стало известно на очередной сессии Бишкекского городского кенеша.

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«У нас много участков, переданных ранее в аренду. Бизнесмены построили там многоэтажные дома. Они их передают в собственность жителям. И уже им приходится платить арендную плату. Поэтому мы предлагаем внести норму, чтобы владельцы строительных компаний, которые уже построили многоэтажные дома, выкупили земельный участок и передали в частную собственность жителям», — прокомментировал 24.kg мэр города Азиз Суракматов.

По его словам, в этом случае муниципалитет получит денежные средства. «Жители все равно не будут платить за аренду», — сказал он.

Ранее начальник Управления земельными ресурсами мэрии Азиз Алымкулов сообщил, что выявлено около 200 таких земельных участков.
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