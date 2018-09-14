Facebook будет проверять фото и видео на дезинформацию

Социальная сеть Facebook кроме сканирования текстов теперь будет проверять на дезинформацию и публикуемые на ее страницах фото и видео. Об этом сообщил Life.

Новые правила получили партнеры соцсети из 17 стран, среди них такие именитые агентства новостей, как французское France-Presse и американское Associated Press.

«Основываясь на исследованиях по всему миру, мы знаем, что ложные новости распространяются в разных формах в разных странах. В США люди говорят, что видят больше дезинформации в статьях, а в Индонезии — вводящие в заблуждение фотографии. Однако эти категории не отличаются друг от друга. Поэтому защиту от фейков надо создать не только для текстов, но и для фотографий и видео», — заявила менеджер Facebook Антония Вудфорд.

Подозрительные материалы будет находить нейросеть, а затем отправлять для детального изучения партнерам соцсети, которые имеют опыт в верификации фото и видео.