Часть приложений Google отслеживают положение человека, даже если их отключить

Компания Google подтвердила, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже если функция отключена в настройках сервиса «История местоположения». Информация появилась на справочной странице Google, сообщило агентство AP.
Ранее на справочной странице «Истории местоположения» говорилось, что при отключении функции информация о «местах, куда вы направляетесь, больше не будет сохраняться».
Справка поменялась после публикации расследования AP. Теперь на странице говорится, что настройка не влияет на прочие приложения, которые запрашивают геолокацию.
В Google признали, что некоторые данные о местоположении могут сохраняться на других сервисах. Например, в «Поиске» или «Картах».
Кстати, автоматическое отслеживание местного прогноза погоды на телефонах с операционной системой Android также сохраняет местоположение пользователей.