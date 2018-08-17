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Техноблог

Часть приложений Google отслеживают положение человека, даже если их отключить

Компания Google подтвердила, что в некоторых случаях отслеживает местоположение пользователей, даже если функция отключена в настройках сервиса «История местоположения». Информация появилась на справочной странице Google, сообщило агентство AP.

Ранее на справочной странице «Истории местоположения» говорилось, что при отключении функции информация о «местах, куда вы направляетесь, больше не будет сохраняться».

Справка поменялась после публикации расследования AP. Теперь на странице говорится, что настройка не влияет на прочие приложения, которые запрашивают геолокацию.

В Google признали, что некоторые данные о местоположении могут сохраняться на других сервисах. Например, в «Поиске» или «Картах».

Ранее журналисты AP выяснили, что некоторые приложения Google продолжают записывать информацию о местоположении, даже если пользователь их отключил. Так, данные сохраняются, когда открыто приложение «Карты».

Кстати, автоматическое отслеживание местного прогноза погоды на телефонах с операционной системой Android также сохраняет местоположение пользователей.
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