Групповые аудио- и видеозвонки официально пришли в WhatsApp

В последние несколько дней групповые звонки начали постепенно появляться в версиях WhatsApp на iOS и Android, но пока они доступны не у всех. Об этом сообщил портал mail.ru.

Когда вы звоните кому-то, можно нажать значок добавления участника в правом верхнем углу экрана и выбрать среди контактов еще одного участника вызова (всего до четырех). Это работает как для аудио-, так и для видеозвонков.

Кроме того, при входящем вызове, в котором участвуют два человека или более, вы увидите фото и номера или имена всех звонящих.

Пользователи сообщают, что у некоторых из них новая функция появилась в последней версии WhatsApp, у других в той же версии приложения ее пока нет. В случае с iOS ситуация похожая. Пока непонятно, когда функция станет доступной каждому пользователю.