Роскомнадзор вновь пригрозил заблокировать WhatsApp

Роскомнадзор сообщил агентству «Москва» — он «последовательно вводит ограничительные меры» в отношении WhatsApp из-за того, что мессенджер «не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений на территории России». Об этом пишет Meduza.

«Введение ограничений в отношении мессенджера будет продолжено, а если WhatsApp так и не выполнит требования российского законодательства, он будет полностью заблокирован», — цитирует агентство заявление РКН.

Сегодня WhatsApp в РФ замедлили на 70-80 процентов, сообщил источник «РБК» на телеком-рынке. Пользователи пожаловались на перебои в работе WhatsApp в разных городах, в том числе в Москве.

В последний раз Роскомнадзор грозил WhatsApp полной блокировкой 28 ноября.