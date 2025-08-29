00:07
Техноблог

В WhatsApp появилась возможность написать сообщение с помощью ИИ

Мессенджер WhatsApp официально запустил новую функцию искусственного интеллекта для пользователей iOS.

Инструмент «Помощь в написании текстов» (Writing Help) стал доступен англоязычным пользователям 27 августа 2025 года после периода бета-тестирования.

В мессенджере теперь появилась функция на основе искусственного интеллекта, с помощью которой пользователи смогут сформулировать сообщение.

«Иногда вы знаете, что хотите сказать, но вам просто нужно немного помощи с тем, как это сделать. Поэтому сегодня мы представляем вам функцию «Помощь в написании»», — говорится в сообщении.

Новая функция предложит пользователям несколько стилей написания сообщения. Например, профессиональный, юмористический или поддерживающий. Функция работает на основе технологии Private Processing.

В настоящее время «Помощь в написании» доступна на английском языке в США и других странах. В будущем мессенджер планирует расширить число языков и стран.

Ранее в WhatsApp появилась функция автоответчика, которая позволит оставлять голосовые сообщения, если собеседник не ответил на вызов. Нововведение было замечено в бета-версии мессенджера под номером 2.25.23.21 для Android. В интерфейсе звонка этой версии приложения появилась кнопка «Записать голосовое сообщение», расположенная между «Завершить вызов» и «Позвонить снова».
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/341360/
просмотров: 173
