WhatsApp намерен «бороться» за своих пользователей в России

Представитель мессенджера заявил Reuters, что, ограничивая доступ к WhatsApp, «российское правительство стремится лишить более 100 миллионов человек права на частную, защищенную сквозным шифрованием связь, прямо перед началом праздничного сезона».
«WhatsApp глубоко интегрирован в структуру каждого сообщества в стране — от родительских и рабочих групп до дружеских, соседских и семейных чатов в разных регионах России. Мы полны решимости бороться за наших пользователей, потому что принуждение людей к использованию менее безопасных и навязанных правительством приложений может привести только к снижению безопасности для российских граждан», — сказал представитель WhatsApp.
Роскомнадзор в 2025 году начал блокировать работу WhatsApp. Накануне источник РБК на телеком-рынке заявил, что cкорость работы WhatsApp в России уже снизилась на 70-80 процентов.