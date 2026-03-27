Техноблог

WhatsApp выпустил шесть обновлений: два аккаунта на iPhone и ИИ-редактор фото

Мессенджер WhatsApp официально представил масштабное обновление, включающее шесть новых инструментов. Главным нововведением стал ИИ-ассистент Writing Help, который помогает пользователям перефразировать сообщения, исправлять ошибки и подбирать нужный тон переписки в режиме реального времени. Об этом сообщило издание TechCrunch.

Главные новшества мессенджера

  • Meta AI в фоторедакторе: пользователи теперь могут удалять лишние объекты, менять фон или стилизовать изображения перед отправкой без сторонних приложений.

  • Двойные аккаунты на iOS: владельцы iPhone получили возможность переключаться между двумя профилями на одном устройстве — функция, ранее доступная только пользователям Android.

  • Кроссплатформенный перенос: добавлена полноценная поддержка переноса истории чатов между iPhone и Android без потери данных.

  • Точечная очистка памяти: новый инструмент позволяет удалять тяжелые файлы (видео, фото) внутри конкретного диалога, не затрагивая текстовую переписку.  

В обновлении реализован быстрый подбор стикеров на основе введенных эмодзи. Разработчики подчеркивают, что внедрение ИИ не нарушает сквозное шифрование, и личные чаты остаются защищенными.

WhatsApp остается самым популярным мессенджером в Кыргызстане. По данным последних исследований медиапотребления, им пользуются более 90 процентов владельцев смартфонов в республике.

