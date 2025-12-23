Пользователи Telegram и WhatsApp подали иск в суд против Роскомнадзора

Группа россиян подала в Таганский суд Москвы административный иск к Роскомнадзору и Минцифры, сообщает РБК, ссылаясь на представителей истцов.

42 истца — пользователи Telegram и WhatsApp — попросил признать незаконными и необоснованными действия Роскомнадзора и Минцифры по частичному ограничению звонков в мессенджерах.

Истцы считают, что ограничения «незаконны и необоснованны» и нарушают права и интересы граждан.

Они отмечают, что мошенники чаще используют звонки по мобильной связи и СМС, а не мессенджеры.

Роскомнадзор в 2025 году начал блокировать работу WhatsApp. Накануне источник РБК на телеком-рынке заявил, что cкорость работы мессенджера в России уже снизилась на 70-80 процентов.