WhatsApp получит защиту резервных копий при помощи Touch ID

WhatsApp объявил о внедрении функции резервного копирования чатов, защищенного с помощью паролей-ключей (passkeys). Это позволит пользователям защищать свои сохраненные сообщения с помощью Touch ID вместо использования 64-значного ключа, сообщает издание MacRumors.

Нововведение расширяет систему сквозного шифрования резервных копий, представленную в 2021 году, которая ранее требовала от пользователей генерации и сохранения длинного ключа для восстановления чатов. С паролями-ключами аутентификация использует встроенное оборудование устройства для аутентификации, такое как Touch ID. Это гарантирует, что приватный криптографический ключ никогда не покидает телефон. Благодаря этому резервные копии становятся одновременно более безопасными и значительно более простыми в восстановлении.

Развертывание функции будет осуществляться глобально и постепенно в течение следующих нескольких недель. Как только функция станет доступна, пользователи смогут активировать ее через меню «Настройки» — «Чаты» — «Резервное копирование чатов» — «Резервное копирование с сквозным шифрованием».

Для пользователей iOS и Android облачными хранилищами по-прежнему будут выступать iCloud и Google Drive соответственно. Этот шаг продолжает общую тенденцию Meta (признана в России экстремистской и запрещена) по внедрению паролей-ключей, которые WhatsApp начал поддерживать для входа в учетную запись еще в 2023 году.