Facebook запустит сервис знакомств

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о скором запуске сервиса знакомств. Об этом сообщил Reuters.

«В Facebook 200 миллионов людей, называющих себя одинокими, так что здесь точно можно кое-что сделать», — заявил Марк Цукерберг на ежегодной конференции для разработчиков F8.

По его словам, сервис предназначен прежде всего для пользователей, которые ищут длительных отношений, а не однократных свиданий.

Facebook is taking on Tinder with new dating features. pic.twitter.com/sphzaZ8p6N — The Verge (@verge) 1 мая 2018 г.

После выступления Марка Цукерберга акции Facebook выросли на 1,1 процента. Акции компании Match Group, которой принадлежит сервис знакомств Tinder, обвалились более чем на 22 процента.