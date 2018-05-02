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Техноблог

Facebook запустит сервис знакомств

Глава Facebook Марк Цукерберг объявил о скором запуске сервиса знакомств. Об этом сообщил Reuters.

«В Facebook 200 миллионов людей, называющих себя одинокими, так что здесь точно можно кое-что сделать», — заявил Марк Цукерберг на ежегодной конференции для разработчиков F8.

По его словам, сервис предназначен прежде всего для пользователей, которые ищут длительных отношений, а не однократных свиданий.

После выступления Марка Цукерберга акции Facebook выросли на 1,1 процента. Акции компании Match Group, которой принадлежит сервис знакомств Tinder, обвалились более чем на 22 процента.
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