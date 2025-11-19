14:15
Общество

Из оппозиционерки в «сваху». Почему Гульнара Джурабаева создала клуб знакомств

Бывшая оппозиционная активистка и экс-член ЦИК Гульнара Джурабаева сегодня известна в новой роли — организатора закрытого клуба знакомств «Время встреч». Проект, по словам участников, стал для них «терапией» и способом безопасно потренироваться в общении.

В интервью 24.kg Гульнара Джурабаева рассказала подробности своего нового амплуа свахи.

Гульнара Джурабаева

После ухода из прежней общественно-политической деятельности бывшая оппозиционерка некоторое время искала формат, в котором ее опыт и знания могли бы быть полезны людям. В этот период она обратила внимание на одну простую вещь: людям стало не хватать общения офлайн.

«Сейчас крайне мало площадок, где люди могут встретиться и поговорить лично. Я увидела в соцсетях — и мужчины, и женщины пишут, что хотят отношений, но не знают, как начать», — рассказывает Гульнара Джурабаева.

Изначально она просто пересылала людям ссылки друг на друга, веря, что так они смогут познакомиться. Но быстро стало понятно: нужны условия, в которых люди чувствуют себя безопасно, и организатор, которому можно доверять: «Я поняла, что удобнее, если кто-то третий создает такую площадку. Наверное, я подхожу: у меня достаточно жизненного опыта, и люди ко мне относятся с доверием».

Так появился клуб общения «Время встреч» — проект, который Гульнара Джурабаева построила вокруг живого взаимодействия, заданий, групповой работы и постепенного снятия барьеров между людьми.

Она разработала анкету, начала распределять участников по возрасту и арендовать небольшие залы. В базе было около 600 человек — часть уже удалила анкеты, потому что нашла пару.

Формат камерный: от 20 до 30 человек. Никаких шоу, танцев и «публичных свиданий».

«Я хочу, чтобы всем было комфортно. Поэтому собираю примерно одинаковое число мужчин и женщин. У нас закрытый формат и абсолютная конфиденциальность», — рассказывает бывшая активистка.

Участники выполняют задания, работают парами и в малых группах. В конце заполняют «карточки симпатий», а на следующий день организатор пересылает контакты только при взаимном интересе.

Гульнара Джурабаева считает: причины того, что люди долго находятся без пары, социальные и культурные: «Люди стали сложнее: свои ценности, травмы, опыт. Возраст вступления в брак вырос. Женщины более самостоятельны, мужчины не всегда успевают за новыми ожиданиями. Плюс современному человеку легче жить одному — это тоже влияет».

Еще один важный момент — дисбаланс в образовании: девушек с высшим образованием больше, чем юношей. Это меняет ожидания в браке. Женщины не хотят быть «няней или домработницей», особенно в возрасте 50+. Это уже состоявшиеся личности со своими интересами и взрослыми детьми. Они ищут партнера.

«Основой брака всегда будет честность. Доверие невозможно без нее. У каждого должны быть свои круги — работа, друзья, интересы. Партнер не обязан заменять весь мир», — отмечает Гульнара Джурабаева.

Любовь, по ее словам, держится на умении делить эмоции, впечатления, обсуждать книги, фильмы, поездки.

Большинство участников клуба — жители Бишкека. Иногда обращаются из регионов, но организатор осторожна: «Онлайн ты не знаешь, кто перед тобой. На встречах ответственность на самих участниках».

Стоимость — 1,5 тысячи сомов. Встречи длятся около четырех часов.

Гульнара Джурабаева мечтает создать площадки для людей с ограниченными возможностями и для старшего поколения, а также запускать YouTube-истории семейных пар: «Мне хочется дать людям место, где они смогут понять себя и, возможно, встретить кого-то важного, даже если пока не знают, что именно ищут».
