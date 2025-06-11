Глава компании Meta Марк Цукерберг намерен создать секретную команду разработчиков искусственного интеллекта — «сверхразума». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным агентства, Марк Цукерберг планирует нанять около 50 человек, чтобы заниматься разработками в области AGI (Artificial General Intelligence). Это раздел теоретических исследований искусственного интеллекта, которые позволят разработать ИИ с когнитивными функциями человека, включая способность к самообучению.

Глава Meta лично участвует в интервью с потенциальными сотрудниками. Он создал групповой чат в мессенджере WhatsApp под названием Recruiting Party, где идет обсуждение кандидатов. Для новых сотрудников в штаб-квартире компании в Менло-Парке в Калифорнии выделили места таким образом, чтобы они были ближе к самому автору идеи.

Известно также, что в создании ИИ будет принимать участие Александра Ван с фирмы Scale AI. Это произойдет после того, как Meta сделает многомиллиардные инвестиции в компанию.