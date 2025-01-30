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Власть

Марк Цукерберг снял ограничения с аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram

Компания Meta Марка Цукерберга выплатит президенту США Дональду Трампу $25 миллионов компенсации за заморозку его страниц в Facebook и Instagram, сообщает The Wall Street Journal.

Когда Meta сообщила, что снимет ограничения, то примерно за семь часов число подписчиков разблокированного аккаунта Дональда Трампа в Twitter достигло 25 миллионов.

Напомним, блокировка страниц Трампа в Facebook и Instagram последовала после штурма Капитолия в январе 2021 года.

При этом Meta не будет признавать свою вину в данном споре. Корпорация пожертвовала $1 миллион на инаугурацию Трампа.

Ранее Марк Цукерберг заявлял, что администрация Байдена оказывала давление на его компанию, требуя удаления определенного контента. Блокировка аккаунтов Трампа в Facebook, Instagram и на других платформах стала следствием нарушений правил. В июле 2021 года Трамп подал в суд на руководство соцсетей. Дело против Twitter было отклонено, а иск к Google закрыт в 2023 году.

Аккаунты Трампа в Twitter были восстановлены в 2022 году, а в Facebook и Instagram — в 2023 году. После блокировки политик создал свою соцсеть Truth Social, которая стала его основным каналом связи с аудиторией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318350/
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