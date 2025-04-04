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Экономика

Пятьсот богатейших людей мира за сутки обеднели на $208 миллиардов

Пятьсот богатейших людей мира за сутки после введения всеобщих американских пошлин обеднели на $208 миллиардов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что это четвертое по величине однодневное падение благосостояния за 13-летнюю историю индекса миллиардеров агентства и самое большое с момента пика пандемии коронавируса.

В среднем состояние более половины миллиардеров из списка Bloomberg сократилось на 3,3 процента. Больше всего пострадали миллиардеры из США.

Основатель Meta Марк Цукерберг потерпел самые большие убытки — акции компании упали на 9 процентов, из-за чего он лишился $17,9 миллиарда.

Акции Amazon также упали на 9 процентов, что обошлось владельцу компании Джеффу Безосу в $15,9 миллиарда. С февраля акции Amazon потеряли в цене более 25 процентов.

Состояние Илона Маска за сутки уменьшилось на $11 миллиардов, а с начала года — на $110 миллиардов. Акции Tesla после объявления о пошлинах снизились на 5,5 процента.

Акции компании по продаже подержанных автомобилей Carvana Co. упали на 20 процентов. Гендиректор Эрнест Гарсия III потерял $1,4 миллиарда.

Соучредитель и генеральный директор канадской компании электронной коммерции Shopify Тоби Лютке потерял $1,5 миллиарда — 17 процентов своего состояния.

Акции конгломерата Бернарда Арно LVMH из-за введения 20 процентов пошлин на товары из ЕС также упали, состояние Арно — самого богатого человека Европы — уменьшилось на $6 миллиардов.

Основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Конюань потерял $1,2 миллиарда (13 процентов состояния). Акции производителей обуви из США и Европы, такие как Nike, Lululemon Athletica и Adidas, которые обладают большим производством в Китае, из-за 34-процентных пошлин упали более чем на 10 процентов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/324961/
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