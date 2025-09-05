22:29
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Власть

Трамп пригласил на ужин глав Microsoft, Meta, Apple, OpenAI. О чем говорили

В Белом доме состоялся ужин президента США Дональда Трампа с главами ведущих технологических корпораций. Об этом сообщает Financial Times.

Financial Times
Фото Financial Times

Среди гостей были генеральный директор Meta Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, руководитель Google Сундар Пичаи, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, а также представители других компаний. Илон Маск лично присутствовать не смог, отправив вместо себя другого сотрудника.

Глава Белого дома заявил, что администрация уделяет особое внимание развитию инфраструктуры дата-центров. По его словам, поддержка будет обеспечена за счет доступной электроэнергии и ускоренного предоставления разрешений.

Марк Цукерберг сообщил, что Meta намерена инвестировать в экономику США $600 миллиардов до 2028 года. Тим Кук напомнил о планах Apple вложить дополнительно $100 миллиардов в расширение производства в стране. Таким образом техногиганты намерены снизить зависимость от импорта и минимизировать риски введения пошлин.

Кроме того, представители Google и Microsoft выразили готовность поддержать инициативу первой леди Мелании Трамп и направить средства на развитие образовательных технологий на основе искусственного интеллекта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342428/
просмотров: 426
Версия для печати
Материалы по теме
Военный парад в Пекине. Стало известно о реакции Дональда Трампа — впечатлен
Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании «заговора» против США
Сектор Газа под протекторатом США на 10 лет: СМИ узнали о планах Дональда Трампа
Скандал в Вашингтоне. Управляющая ФРС подала в суд на Дональда Трампа
Дональд Трамп требует привлечь к ответственности Джорджа Сороса и его сына
Трамп угрожает России экономической войной, если не будет прогресса по Украине
Встрече Путина и Зеленского мешает то, что они «друг друга не любят» — Трамп
Сделка состоялась: США приобрели 10 процентов акций Intel
Дональд Трамп заявил, что сегодня выйдет патрулировать улицы Вашингтона
Прекрасный и очень успешный день на Аляске: Трамп о встрече с Путиным
Популярные новости
Если воды не&nbsp;будет&nbsp;&mdash; посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту Если воды не будет — посадим. Камчыбек Ташиев пригрозил главе айыл окмоту
Плохой пиар мэра Бишкека Плохой пиар мэра Бишкека
Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о&nbsp;маме в&nbsp;телеинтервью Камчыбек Ташиев едва сдержал слезы, рассказав о маме в телеинтервью
Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить
Бизнес
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
Все &laquo;под ключ&raquo;: как &laquo;Т-Мобайл&raquo; оформляет симки иностранцам Все «под ключ»: как «Т-Мобайл» оформляет симки иностранцам
5 сентября, пятница
22:27
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Узбекистану CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу проигр...
22:02
Мэрия Бишкека отменила постановление о сдаче в аренду земли одной из компаний
21:44
В селе Маловодном выявили склад по незаконному производству алкоголя
21:21
Трамп пригласил на ужин глав Microsoft, Meta, Apple, OpenAI. О чем говорили
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 сентября: днем будет жарко