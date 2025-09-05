Трамп пригласил на ужин глав Microsoft, Meta, Apple, OpenAI. О чем говорили

В Белом доме состоялся ужин президента США Дональда Трампа с главами ведущих технологических корпораций. Об этом сообщает Financial Times.

Фото Financial Times

Среди гостей были генеральный директор Meta Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, руководитель Google Сундар Пичаи, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, а также представители других компаний. Илон Маск лично присутствовать не смог, отправив вместо себя другого сотрудника.

Глава Белого дома заявил, что администрация уделяет особое внимание развитию инфраструктуры дата-центров. По его словам, поддержка будет обеспечена за счет доступной электроэнергии и ускоренного предоставления разрешений.

Марк Цукерберг сообщил, что Meta намерена инвестировать в экономику США $600 миллиардов до 2028 года. Тим Кук напомнил о планах Apple вложить дополнительно $100 миллиардов в расширение производства в стране. Таким образом техногиганты намерены снизить зависимость от импорта и минимизировать риски введения пошлин.

Кроме того, представители Google и Microsoft выразили готовность поддержать инициативу первой леди Мелании Трамп и направить средства на развитие образовательных технологий на основе искусственного интеллекта.