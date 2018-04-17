WhatsApp порадовал пользователей новой функцией

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию, которая позволяет повторно загружать удаленные файлы. Об этом сообщил портал Gadgets Now.

Как отмечается, сейчас если пользователь удаляет фотографию, видео или GIF-изображение из WhatsApp, то спустя 30 дней восстановить данные не получится. Благодаря новой функции удаленные файлы можно вновь загрузить. Пока эта возможность доступна только в бета-версии приложения для Android.

Контент, который пользователи загружают через WhatsApp, сохраняется в отдельной папке на устройстве. Теперь файлы будут храниться еще и на серверах мессенджера даже после удаления со смартфонов и планшетов. При этом данные владельцев аккаунтов защитят сквозным шифрованием.