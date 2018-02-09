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Техноблог

Мошенники нашли новый способ запугивать людей в Интернете

Исследовательская компания Malwarebytes нашла новую схему обмана пользователей. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, мошенники создали поддельный сайт техподдержки Microsoft для распространения вредоносного скрипта, который выводит из строя компьютеры.

Специальная команда на сайте использует уязвимость в браузере Google Chrome. При открытии страницы начинается загрузка огромного количества файлов, чтобы создать максимальную нагрузку на компьютер. В это время браузер не реагирует на нажатия, а пользователь видит только устрашающее сообщение.

В окне написано: «Интернет-провайдер заблокировал ваш компьютер». Якобы это произошло из-за заражения вирусом, и хакеры крадут данные банковских карт, логин и пароль от Facebook и фотографии с компьютера.

Для решения проблемы предлагают срочно позвонить в техподдержку Microsoft, но на самом деле это номер мошенников. Так они могут воспользоваться испугом жертвы и получить от нее личную информацию: пароли, номера банковских карт и прочее.

На самом деле решить проблему можно закрытием браузера через «диспетчер задач» в Windows.
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