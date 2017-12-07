iPhone X разочаровал американских экспертов

Consumer Reports, ежемесячный журнал некоммерческого Союза потребителей США, опубликовал оценку флагманского смартфона Apple iPhone. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Как отмечается, независимое тестирование различных товаров производится в 50 лабораториях журнала и исследовательских центрах. При публикации отчетов учитывают и отклики пользователей.

Как отмечает портал, у многих пользователей при словосочетании «лучший в мире смартфон» появляется в голове образ iPhone X. У него невероятный OLED-экран, шикарная камера, и стоит он кучу денег. Но разрекламированный Face ID не всегда распознает владельца (или распознает того, кого не надо), а пользователи жалуются на различные проблемы как программного, так и другого характера.

По мнению журнала Consumer Reports, iPhone 8 и 8 Plus с точки зрения обывателя превосходят собрата X. В итоге самое дорогое и новаторское мобильное устройство Apple оценили ниже, чем Galaxy S8.

Тройку лучших смартфонов в рекомендациях Consumer Reports занимают Samsung Galaxy S8, S8 Plus и S7, за ними следуют iPhone 8 Plus и iPhone 8, а Note 8 и iPhone X плетутся в хвосте.

Эксперты издания разочарованы временем автономной работы смартфона и тем, что устройство очень легко бьется при падении. Тот же Galaxy S8 пережил десять последовательных ударов об пол. Шикарный дисплей, камера и новаторская система распознавания лица не играют для широкого круга потребителей важной роли, уверены эксперты.