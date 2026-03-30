14:05
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество

В КР оценщикам упростят допуск к экзамену: проект вынесли на обсуждение

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в порядок сертификации оценщиков.

Документ предусматривает смягчение требований к кандидатам. В частности, предлагается допускать к квалификационному экзамену претендентов с экономическим, юридическим и иным высшим образованием при условии прохождения переподготовки в сфере оценки.

Также уточняются требования для получения категорий оценщиков — вводятся обязательные условия по стажу работы (от 3 до 5 лет), наличию профильной переподготовки и отсутствию судимости.

Как отмечается в справке-обосновании, действующие нормы привели к дефициту специалистов: в 2025 году экзамены не состоялись из-за нехватки претендентов, а в 2026-2027 годах истекают сертификаты у десятков оценщиков.

Кроме того, проект предусматривает корректировку отдельных процедур — участие экзаменационной комиссии при согласовании, а также упрощение требований к документам.

Ожидается, что изменения позволят избежать кадрового дефицита на рынке оценки и обеспечить стабильную работу отрасли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368017/
просмотров: 259
Версия для печати
30 марта, понедельник
14:01
Бульвар Эркиндик тонет в хаосе: стихийные лотки возвращаются после рейдов Бульвар Эркиндик тонет в хаосе: стихийные лотки возвращ...
13:59
Центральная Азия на пороге водной катастрофы: ледники стремительно исчезают
13:54
Дорожные разборки в Бишкеке: водитель избил мужчину на глазах у милиции
13:46
ГНС: Если налог со счета граждан списали дважды, излишки не «сгорят»
13:43
В ущелье Аламедин роют траншею: жители требуют объяснений