В КР оценщикам упростят допуск к экзамену: проект вынесли на обсуждение

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в порядок сертификации оценщиков.

Документ предусматривает смягчение требований к кандидатам. В частности, предлагается допускать к квалификационному экзамену претендентов с экономическим, юридическим и иным высшим образованием при условии прохождения переподготовки в сфере оценки.

Также уточняются требования для получения категорий оценщиков — вводятся обязательные условия по стажу работы (от 3 до 5 лет), наличию профильной переподготовки и отсутствию судимости.

Как отмечается в справке-обосновании, действующие нормы привели к дефициту специалистов: в 2025 году экзамены не состоялись из-за нехватки претендентов, а в 2026-2027 годах истекают сертификаты у десятков оценщиков.

Кроме того, проект предусматривает корректировку отдельных процедур — участие экзаменационной комиссии при согласовании, а также упрощение требований к документам.

Ожидается, что изменения позволят избежать кадрового дефицита на рынке оценки и обеспечить стабильную работу отрасли.