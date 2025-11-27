22:50
Общество

Редкий документ об основании корпорации Apple выставят на аукцион

Документ, положивший начало компании Apple Computer (ныне Apple Inc.), выставлен на аукцион и, по прогнозам экспертов, может быть продан за сумму от $2 миллионов до $4 миллионов. Если прогноз оправдается, этот лот станет самым дорогим, связанным с Apple, сообщает 9to5Mac.

Аукционный дом Christie’s пока не разместил документ на своем сайте, однако, согласно сообщениям СМИ, он будет предложен на торгах 23 января 2026 года. Речь идет о трехстраничном партнерском контракте 1976-го, подписанном Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном. В нем первоначальные доли участников устанавливались на уровне 45, 45 и 10 процентов соответственно. Через несколько дней Рон Уэйн продал свою долю за $800.

Christie’s выставит на торги контракт основания фирмы и соглашение об уходе Рона Уэйна единым лотом.

Уэйн отказался от Apple после того, как понял, что единственный из троицы обладает личными активами и несет потенциальную ответственность в случае банкротства компании. Сегодня доля, которую он продал всего за $800, могла бы стоить примерно $400 миллиардов.
