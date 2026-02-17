00:02
Техноблог

Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в яркой расцветке

Компания Apple готовит к выпуску бюджетный MacBook, который получит процессор от iPhone и яркие цвета корпуса. Анонс состоится в марте, сообщает Bloomberg.

Ключевой особенностью новинки станет использование процессора A18 Pro от iPhone 16 Pro вместо традиционных чипов семейства Apple Silicon M-серии. Хотя по производительности решение уступит актуальным моделям MacBook Air, A18 Pro демонстрирует уровень, сопоставимый с M1.

Ожидается, что ноутбук получит дисплей диагональю менее 13 дюймов, предположительно 12,9 дюйма, и сохранит металлический корпус. От использования пластика в целях удешевления компания отказалась. Вместо этого Apple разработала более быструю и экономичную технологию производства алюминиевого корпуса по сравнению с текущими моделями MacBook Air и MacBook Pro.

Отдельный акцент сделан на цветовой палитре. В рамках тестирования рассматриваются светло-желтый, светло-зеленый, голубой, розовый, серебристый и темно-серый варианты.

Предполагаемая стартовая цена устройства может составить около $699, что заметно ниже базовой версии MacBook Air стоимостью $999. 
