Apple выпустит дешевый MacBook A18 Pro в яркой расцветке

Компания Apple готовит к выпуску бюджетный MacBook, который получит процессор от iPhone и яркие цвета корпуса. Анонс состоится в марте, сообщает Bloomberg.
Ожидается, что ноутбук получит дисплей диагональю менее 13 дюймов, предположительно 12,9 дюйма, и сохранит металлический корпус. От использования пластика в целях удешевления компания отказалась. Вместо этого Apple разработала более быструю и экономичную технологию производства алюминиевого корпуса по сравнению с текущими моделями MacBook Air и MacBook Pro.
Отдельный акцент сделан на цветовой палитре. В рамках тестирования рассматриваются светло-желтый, светло-зеленый, голубой, розовый, серебристый и темно-серый варианты.
Предполагаемая стартовая цена устройства может составить около $699, что заметно ниже базовой версии MacBook Air стоимостью $999.