Правила оценки госимущества для инвесторов пересматривают в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в документ, регулирующий обязательные стандарты оценки имущества для оценщиков и оценочных организаций.

По данным кабмина, изменения разработаны для совершенствования оценочной деятельности и связаны с применением новых подходов при отчуждении объектов государственной собственности в рамках инвестиционных соглашений, заключаемых путем прямых переговоров.

Проект предусматривает уточнение норм в нескольких стандартах.

В Стандарте основных понятий и принципов оценки вводятся положения о том, что при оценке государственного имущества, передаваемого инвестору, рыночная стоимость должна определяться с учетом условий инвестиционного соглашения — состава и объема передаваемых прав, обязательств сторон.

Дополнительно допускается использование рекомендаций собственника объекта и стоимости инвестиционного проекта как вспомогательной информации.

В Стандарте оценки недвижимого имущества закрепляется, что оценщик обязан учитывать экономическое влияние условий инвестиционного соглашения при определении стоимости объектов, передаваемых инвестору по прямым переговорам.

В Стандарте по оформлению отчета об оценке вводится требование включать в отчет сведения о составе и объеме прав, обязательствах сторон и расчете затрат инвестора, если оценка проводится для реализации инвестиционного соглашения.

В проекте отдельно подчеркивается: учет условий инвестиционного соглашения не переводит определяемую стоимость в категорию инвестиционной или нерыночной — она остается рыночной.