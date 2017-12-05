23:44
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Техноблог

Головокружительное видео из кабины боевого самолета опубликовали в Швеции

Шведская авиастроительная и аэрокосмическая компания Saab опубликовала захватывающее видео полета истребителя JAS 39 Gripen, снятое в том числе с камеры, установленной на шлеме пилота. Об этом сообщило издание rg.ru.

Как отмечается, ролик позволяет оценить, какие перегрузки испытывают летчики в ходе выполнения тех или иных фигур высшего пилотажа. На видео показано, как пилот совершает мертвую петлю, бочку, штопор, боевой разворот под острым углом. Максимальная перегрузка достигает 9g.

Полет выполняется над вполне мирным пейзажем — внизу мелькают залитые солнцем поля, стадион, тренировочное поле, промышленные и жилые здания.

  • Saab JAS 39 Gripen — шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Стоит на вооружении ВВС Швеции с 1997 года, поставлялся в ряд европейских стран, ЮАР и Таиланд. Вооружен 27-миллиметровой пушкой, ракетами «воздух - воздух» и «воздух - земля», бомбами.
Ссылка:
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Instagram назвал главных звезд соцсети за 2017 год
Uber и НАСА договорились о создании сети летающих такси
Определены самые просматриваемые на YouTube музыкальные видео лета
Астронавт снял Землю на видео из открытого космоса
Трехмерное изображение поверхности Марса смонтировал финский фотограф
Популярные новости
Samsung W2018: стали известны характеристики топовой &laquo;раскладушки&raquo; Samsung W2018: стали известны характеристики топовой «раскладушки»
WhatsApp упростил запись длинных голосовых сообщений WhatsApp упростил запись длинных голосовых сообщений
Xiaomi Redmi 5&nbsp;и&nbsp;Redmi 5&nbsp;Plus: появились официальные изображения и&nbsp;видео Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus: появились официальные изображения и видео
Китай представил лазерную пушку Китай представил лазерную пушку
Бизнес
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!