Головокружительное видео из кабины боевого самолета опубликовали в Швеции

Шведская авиастроительная и аэрокосмическая компания Saab опубликовала захватывающее видео полета истребителя JAS 39 Gripen, снятое в том числе с камеры, установленной на шлеме пилота. Об этом сообщило издание rg.ru.

Как отмечается, ролик позволяет оценить, какие перегрузки испытывают летчики в ходе выполнения тех или иных фигур высшего пилотажа. На видео показано, как пилот совершает мертвую петлю, бочку, штопор, боевой разворот под острым углом. Максимальная перегрузка достигает 9g.

Полет выполняется над вполне мирным пейзажем — внизу мелькают залитые солнцем поля, стадион, тренировочное поле, промышленные и жилые здания.