В мессенджере WhatsApp Web появились видеозвонки

В мессенджере WhatsApp Web появились видеозвонки. При этом новый функционал доступен пока не всем, его включают постепенно, сообщает Anti-Malware.

Пользователи WhatsApp теперь без установки приложения после авторизации в браузере могут совершать аудио- и видеозвонки. Они поддерживают демонстрацию экрана для показа документов и презентаций. Сначала звонки будут доступны только в индивидуальных чатах.

Ожидается, что позднее разработчики внедрят и функцию групповых звонков, чтобы пользователи независимо от устройства могли подключаться к созвону.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/361285/
