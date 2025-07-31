В Кыргызстане количество операторов связи сократилось с 334 до 331. Такие данные содержатся в материалах службы по регулированию и надзору в отрасли связи Министерства цифрового развития и инновационных технологий.

Уточняется, что во втором квартале 2025 года зарегистрировано 526 лицензий в сфере связи. Количество операторов связи сократилось с 334 до 331.

Количество лицензий: