В Кыргызстане количество операторов связи сократилось с 334 до 331. Такие данные содержатся в материалах службы по регулированию и надзору в отрасли связи Министерства цифрового развития и инновационных технологий.
Уточняется, что во втором квартале 2025 года зарегистрировано 526 лицензий в сфере связи. Количество операторов связи сократилось с 334 до 331.
Количество лицензий:
- на использование радиочастотного спектра — 153;
- по идентификации мобильных устройств и передаче данных — 3;
- на услуги телематических служб — 79;
- на распространение телерадиопрограмм — 75;
- на услуги почтовой связи — 119;
- по передаче данных — 93;
- по местной, международной и междугородной телефонной связи — по 15;
- по подвижной радиотелефонной связи — 7;
- по электронным казино — 8.