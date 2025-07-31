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Экономика

В Кыргызстане количество операторов связи сократилось с 334 до 331

В Кыргызстане количество операторов связи сократилось с 334 до 331. Такие данные содержатся в материалах службы по регулированию и надзору в отрасли связи Министерства цифрового развития и инновационных технологий.

Уточняется, что во втором квартале 2025 года зарегистрировано 526 лицензий в сфере связи. Количество операторов связи сократилось с 334 до 331.

Количество лицензий:

  • на использование радиочастотного спектра — 153;
  • по идентификации мобильных устройств и передаче данных — 3;
  • на услуги телематических служб — 79;
  • на распространение телерадиопрограмм — 75;
  • на услуги почтовой связи — 119;
  • по передаче данных — 93;
  • по местной, международной и междугородной телефонной связи — по 15;
  • по подвижной радиотелефонной связи — 7;
  • по электронным казино — 8.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338039/
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