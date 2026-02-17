Список национальных операторов связи утвердил кабинет министров Кыргызстана

Кабинет министров принял постановление «О национальных телекоммуникационных операторах».

Документ принят для укрепления информационного суверенитета и устойчивого развития телекоммуникационной инфраструктуры страны в соответствии с нормами Цифрового кодекса.

По постановлению статус национальных телекоммуникационных операторов присвоен компаниям:

«Акнет» (ОсОО);

«Альфа Телеком» (ЗАО);

«Кыргызтелеком» (ОАО);

«Скай Мобайл» (ОсОО);

«ЭлКат» (ОсОО).

Определено, что национальные операторы будут реализовывать мероприятия, предусмотренные частью 5 статьи 134 Цифрового кодекса, в пределах средств, ежегодно выделяемых из республиканского бюджета государственным органам.

Утвержден порядок взаимодействия национальных телекоммуникационных операторов с субъектами правоотношений в цифровой сфере.

Постановление вступит в силу через семь дней.