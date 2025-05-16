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Общество

Ремонт дорог в Бишкеке «режет» интернет: операторы связи о причинах сбоев

В последние дни жители некоторых районов Бишкека все чаще жалуются на перебои в работе интернета и снижение скорости соединения. О некоторых причинах проблем редакции 24.kg рассказал исполнительный директор Ассоциации операторов связи Кыргызстана Эльдар Давлетов.

По его словам, одной из причин участившихся сбоев являются ремонтные работы на улицах столицы. Подрядные организации, занимающиеся ремонтом дорог и другими земляными работами, регулярно повреждают или полностью обрезают оптоволоконные кабели, по которым передается интернет-сигнал.

«Мы неоднократно обращались к компаниям, проводящим ремонт, с просьбой аккуратно снимать наши кабели со столбов и опускать их на землю на время работ. Однако, к сожалению, рабочие на местах зачастую не прислушиваются к этим просьбам и просто перерезают линии связи», — прокомментировал ситуацию Эльдар Давлетов.

Представитель ассоциации отметил, что их заранее предупреждают о планируемом обрезании кабелей,  но времени на поиск альтернативных путей для обеспечения бесперебойной связи катастрофически не хватает. Это приводит к неизбежным отключениям и неудобствам для абонентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329357/
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