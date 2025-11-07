09:26
Связь с ОПГ. Еще двум претендентам на депутатский мандат отказано в регистрации

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов 6 ноября приняла решение отказать в регистрации Нурланбеку Пусурову, выдвинувшему свою кандидатуру в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 9 в порядке самовыдвижения.

По данным ведомства, согласно справке Главного управления уголовного розыска МВД, с 2011 по 2019 годы он состоял на профилактическом, оперативно-профилактическом учете как лицо, связанное с организованной преступной группой (преступным сообществом, преступной организацией), а также с вооруженной группой (бандой).

Кроме того, по запросу ЦИК в департамент развития качества образования при Министерстве образования поступила информация, согласно которой подлинность диплома о высшем профессиональном образовании Нурланбека Пусурова, выданного Ошским государственным университетом 25 июня 2000-го (серия № CD 200062362), не подтверждена.

Центризбирком также отказал в регистрации Рузмахаммаду Исабаеву, выдвинувшему свою кандидатуру в депутаты Жогорку Кенеша по многомандатному избирательному округу № 9 в порядке самовыдвижения.

Согласно справке Главного управления уголовного розыска МВД от 3 ноября 2025 года, с 2015-го по 2019-й он тоже состоял на профилактическом, оперативно-профилактическом учете как лицо, связанное с организованной преступной группой (преступным сообществом, преступной организацией), а также с вооруженной группой (бандой).

В ведомстве также проинформировали, что на сегодня 34 кандидатам в депутаты парламента отказано в регистрации. Еще девять граждан отказались от участия в выборах.
