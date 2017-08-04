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Техноблог

Windows 10 начнет отслеживать движения глаз

Фото hitech.vesti.ru. Как ожидается, нововведение станет доступным пользователям в 2018 году

Microsoft планирует встроить в Windows 10 на системном уровне поддержку отслеживания движений глаз. Об этом написало издание The Verge.

По его данным, новая возможность главным образом призвана помочь пользователям, страдающим нервно-мышечными расстройствами. Они не могут полноценно использовать компьютер при помощи клавиатуры, мыши или тачпада.

Например, пользователь сможет удерживать взгляд на значке приложения, чтобы запустить его, или аналогичным образом взаимодействовать с наэкранной клавиатурой для ввода текста.

Для полноценной работы функции Eye Control в Windows 10 потребуется специальная периферия, например, устройство Tobii Eye Tracker 4C. Его разработчики сотрудничали с Microsoft в работе над новой функцией.

Как предполагает издание, в пользовательской версии «десятки» нововведение появится в 2018 году.
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