Windows 10 начнет отслеживать движения глаз

Microsoft планирует встроить в Windows 10 на системном уровне поддержку отслеживания движений глаз. Об этом написало издание The Verge.

По его данным, новая возможность главным образом призвана помочь пользователям, страдающим нервно-мышечными расстройствами. Они не могут полноценно использовать компьютер при помощи клавиатуры, мыши или тачпада.

Например, пользователь сможет удерживать взгляд на значке приложения, чтобы запустить его, или аналогичным образом взаимодействовать с наэкранной клавиатурой для ввода текста.

Для полноценной работы функции Eye Control в Windows 10 потребуется специальная периферия, например, устройство Tobii Eye Tracker 4C . Его разработчики сотрудничали с Microsoft в работе над новой функцией.

Как предполагает издание, в пользовательской версии «десятки» нововведение появится в 2018 году.