Windows 10 начнет отслеживать движения глаз

Microsoft планирует встроить в Windows 10 на системном уровне поддержку отслеживания движений глаз. Об этом написало издание The Verge.
По его данным, новая возможность главным образом призвана помочь пользователям, страдающим нервно-мышечными расстройствами. Они не могут полноценно использовать компьютер при помощи клавиатуры, мыши или тачпада.
Например, пользователь сможет удерживать взгляд на значке приложения, чтобы запустить его, или аналогичным образом взаимодействовать с наэкранной клавиатурой для ввода текста.
Для полноценной работы функции Eye Control в Windows 10 потребуется специальная периферия, например, устройство Tobii Eye Tracker
Как предполагает издание, в пользовательской версии «десятки» нововведение появится в 2018 году.