Техноблог

В Windows 11 появилась защита от сбоев во время загрузки

Microsoft приступила к распространению обязательного обновления Windows 11 KB5063878, ключевой новинкой которого стала функция Quick Machine Recovery — инструмент для восстановления системы в случае сбоя при загрузке. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Если после установки проблемного обновления или стороннего ПО компьютер не загружается и застревает в цикле BSOD или на экране расширенного запуска, пользователи смогут восстановить Windows без потери данных. Quick Machine Recovery автоматически перезапустит систему и восстановит ее работоспособность без необходимости переустановки ОС или обращения к резервной копии.

Функция стала ответом Microsoft на недавние массовые сбои, вызванные внешними программными ошибками, и направлена на повышение устойчивости системы. Восстановление происходит локально, без удаления пользовательских файлов и настроек.

Обновление с номером сборки KB5063878 уже доступно через Windows Update и распространяется автоматически.
