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Происшествия

Думала, что потеряла. В КНР врачи достали из глаза женщины пять контактных линз

В Китае врачи достали из глаза женщины пять контактных линз — она думала, что просто их потеряла. Об этом сообщает About Oddity Central.

Отмечается, что 33-летняя китаянка обратилась в отделение пластической хирургии в Пекине с жалобой на атрофию мышц левой половины лица, возникшую из-за этого асимметрию и запавший глаз. После обследования врачи приняли решение о пересадке жировой ткани, чтобы вернуть женщине прежний вид.

В ходе операции, когда пациентке вводили жир в область глазницы, оттуда выпало пять (!) контактных линз. Женщина удивилась не меньше врачей. Она была уверена, что регулярно теряет их уже несколько месяцев и не знала, что все это время они были в глазу. Никакого дискомфорта она не испытывала.

Дальнейшая процедура прошла успешно, пациентка пошла на поправку. А хирургическая бригада порекомендовала коллегам тщательней проводить обследования перед операцией, чтобы избежать подобных сюрпризов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320464/
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